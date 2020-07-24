Bakan Dönmez'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilenmesi için her şart ve koşulda sadece gerçeklerin peşinde koşan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA