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Bakan Dönmez'den 15 Temmuz şehidinin adı verilen tabiat müzesine ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine Türk halkının kendini siper etmesiyle geçit verilmediğini belirterek, "Milli iradeye ve demokrasiye karşı böyle bir girişim olursa halkımız çekinmeden sokaklara, meydanlara inerek canı...

Bakan Dönmez'den 15 Temmuz şehidinin adı verilen tabiat müzesine ziyaret
09.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine Türk halkının kendini siper etmesiyle geçit verilmediğini belirterek, "Milli iradeye ve demokrasiye karşı böyle bir girişim olursa halkımız çekinmeden sokaklara, meydanlara inerek canı pahasına vatanını, milletini, özgürlüğünü savunacaktır, buna adım gibi eminim. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecek inşallah." dedi.

Dönmez, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Müzede teknik incelemelerde bulunan Dönmez, müzeyi yılda 400 bin civarında vatandaşın ücretsiz ziyaret ettiğini ifade ederek, salgın döneminde söz konusu müzenin internet üzerinden de ziyaret edilebildiğinin kaydetti.

Dönmez, 15 Temmuz'da milli iradeye ve demokrasiye karşı hain bir saldırı başlatıldığını anımsatarak, "O gün bu saldırı neticesinde bir MTA çalışanımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit edilmişti. Hem Cuma kardeşimizi hem de ülkenin dört bir tarafında hayatları pahasına mücadele veren şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. O gün mücadele veren kahraman milletimizi bir kez daha anmak istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bir daha bu günleri yaşamayız. Unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah." diye konuştu.

Sadece Ankara'da değil, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşların darbe girişimine karşı o gecede topun, tankın, merminin önüne kendi vücudunu siper ettiğini vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uyanık olmak zorundayız. Halkımız zaten gereken cevabı verdi. Milli iradeye ve demokrasiye karşı böyle bir girişim olursa halkımız çekinmeden sokaklara, meydanlara inerek canı pahasına vatanını, milletini, özgürlüğünü savunacaktır, buna adım gibi eminim. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecek inşallah."

Kaynak: AA

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