Bakan Dönmez: Çiftçi artık kenti elektriğini üretebilecek

BURDUR (DHA) - BURDUR'da incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çiftçilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksikliklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur Valiliği'ni ziyaret edip Vali Ali Arslantaş ile bir süre görüştü. Bakan Dönmez daha sonra İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sektör temsilcileri ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Dönmez, "Bugün Burdur ilimizde enerji ve tabii kaynaklar alanında ilin hem elektrik hem gaz dağıtım hem de madencilik alanındaki faaliyetlerindeki gelişmeleri masaya yatırdık. Önümüzdeki dönem yapılması gereken projeleri, planlamaları da masaya yatırdık. Etraflıca herkese söz verdik. Onlar da görüş, öneri istek ve taleplerini bizimle paylaştılar" dedi.

Bakan Dönmez daha sonra AK Parti'nin Burdur Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Teşkilat Akademisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Dönmez'e salon girişinde Burdur'a özgü ceviz ezmesi ikram edildi.