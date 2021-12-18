Bakan Dönmez: Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek (2)

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - AĞAÇ DİKİM TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) ile bir mermer işletmesinin düzenlediği maden rehabilitasyon sahasındaki ağaç dikim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Dönmez, enerji ve tabii kaynaklar politikalarını planlarken ve yürütürken enerji, ekonomi ve ekoloji dengeyi gözettiklerini belirtti. Bakan Dönmez, "Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden. Türkiye ne zaman madenlerle ilgili adım atsa, bir takım güruh koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikayeyi daha önce çok gördük. Mesele ağaç değil, 'sen hala anlamadın mı' deyip tüm Türkiye'yi ateşe verenler daha dün gibi hafızamızda. Tabii biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız" diye konuştu.

TKİ'nin maden sahalarının rehabilite edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, Ege Bölgesi'ndeki sahalarda 7 bin 700 zeytin ağacı dikildiğini ve bu ağaçlardan yılda ortalama 5 bin ila 6 bin 500 litre zeytinyağı elde edildiğini söyledi. Doğru rehabilitasyon örnekleriyle maden sahalarının üretim sonrasında da bölgeye ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, sürdürülebilir madenciliği sürdürülebilir bir gelecek anlayışı içerisinde ele aldıklarını dile getirdi.