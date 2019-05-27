Bakan Dönmez: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu" -...

Bakan Dönmez: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu" -...

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et