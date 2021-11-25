Bakan Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını TPAO, kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını TPAO, kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını TPAO, kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık.

Bakan Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını Tpao, kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğalgaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik." - ANKARA

Dönmez: 'Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik'

Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title