Bakan Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76'sını Tpao, kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğalgaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet