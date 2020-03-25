Bakan Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı enerjide kesintisiz hizmet için bilgilendirdiğini kaydetti. Bakan Dönmez, bor katkılı dezenfektan ile ilgili de bilgi vererek "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: DHA