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Bakan Dönmez: Bizim kimsenin malında gözümüz yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin.

Bakan Dönmez: Bizim kimsenin malında gözümüz yok
19.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:41
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin. Özellikle Yunanistan son dönemde alanda varlık gösteremediği için, bir takım dış güçleri arkasına almak suretiyle kendisini haklı göstermeye çalışıyor" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, tesisin yatırım tutarının 400 milyon dolar olduğunu ve yıllık 500 megavatlık güneş paneli üreteceğini söyledi. Üretilen güneş panellerinin ilk etapta Karapınar'da bulunan güneş elektrik santralinde kullanılacağını hatırlatan Dönmez, şunları söyledi:

"2017 Mart ayında ilk Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi yapmıştık.  Ondan 6 ay sonra bu fabrikanın temelini atmıştık. 2 yıl sonra da fabrikada ilk paneller üretilir hale geldi. Son derece teknolojik bir tesisten bahsediyorum. Bütün aşamalar tam otomatik olarak gerçekleştirilebilir hale geldi. Bu tesis sadece iç piyasaya güneş paneli üretmeyecek, başta yakın coğrafya olmak üzere tüm dünyaya bir ihracat kapısı olmuş olacak. Güneş ve rüzgar kaynağımız bol, suyumuz var; ama bu doğal kaynakları elektriğe çeviren ekipmanların yerlileştirmesi bir o kadar önemliydi. Bu YEKA ihaleleriyle bu teknolojiye de sahip olmuş olduk. Çok kısa süre içerisinde rüzgar tribünü fabrikasının da açılışını yapmış olacağız. Güneş santralinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım tutarı olduğunu dikkate aldığımızda, bu tesisin 1,4 milyar dolarlık bir yatırımı olacak. Burada bin 400 çalışanımız olacak. Bunlardan 100 tanesi araştırmacı mühendis olacak ve bunlar her gün bu teknolojiyi nasıl geliştirebilirizin gayreti içinde olacaklar. Bu alanda ciddi bir rekabet var. Biz teknolojinin tam olgunlaştığı dönemde devreye giriyoruz ve bu bize çok ciddi fırsat kapıları açacaktır."'BİZİM KİMSENİN MALINDA GÖZÜMÜZ YOK'Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik gemilerin çalışmalarına değinen Bakan Dönmez, "İki tane sismik araştırma gemimiz iki tane de derin deniz sondaj gemimiz hem Akdeniz hem de Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor. Sismik araştırma gemilerimizden Barbaros Hayrettin Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz ruhsat bölgesinde adanın güney doğusunda sismik çalışmalarını halen yürütüyor. Oruç Reis ise Kaş ilçemizin güneyindeki bizim kendi kıta sahanlığımızda araştırmalarına başladı. Oradaki programımız devam edecek, iki boyutlu bir sismik yapıyoruz. Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin. Özellikle Yunanistan son dönemde alanda varlık gösteremediği için, bir takım dış güçleri arkasına almak suretiyle kendisini haklı göstermeye çalışıyor" dedi.'ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku'na göre haklı olduklarını belirten Bakan Dönmez, "Burada bir kıta sahanlığı tanımı var. Bunu ülkeler 200 mile kadar ilan etme hakkına sahip. Biz Libya'yla, KKTC'yle bu mutabakatları yaptık. Adanın güneyindeki alanı da 2012 yılında BM'ye tescil ettirmek suretiyle ilan ettik. Burada da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız; ama bir taraftan da diyaloğa açığız. Bizim tezlerimizi destekleyen uluslararası adalet komisyonunun verdiği kararlar da vardır. Bunlardan bir tanesi de 1970'li yıllarda İngiltere ve Fransa arasında alınmış. Yunanistan'ın adalarını çok fazla dikkate almadan yetki alanlarının paylaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: DHA

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