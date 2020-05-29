Bakan Dönmez: "Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
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Bakan Dönmez: "Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Birçok uluslararası şirket içinde bulunduğumuz süreci bahane ederek biliyorsunuz Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı.

Bakan Dönmez:
29.05.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:30

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Birçok uluslararası şirket içinde bulunduğumuz süreci bahane ederek biliyorsunuz Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı. Biz tam tersine burada olacağız. Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler aslında şu anda oyunun dışında kaldılar" dedi.

Fatih sondaj gemisi petrol arama çalışmaları için Karadeniz Boğaz'ını geçerek Karadeniz seferine çıktı. Fatih gemisini Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz seferine uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi 2017 sonlarında filomuza katmıştık. Bu güne kadar Doğu Akdeniz'de 4 tane sondajı başarıyla tamamladı. Fatih sondaj gemimizi aşağı yukarı bir- bir buçuk aydır Haydarpaşa Limanı'nda üst kulelerin sökülmesiyle ilgili olarak buraya çekmiştik, biliyorsunuz üç tane boğaz köprüsünün altından geçecek köprüleri yüksekliği 60 metre civarında bizim kulelerde 100 metre söküm işi burada yapıldı. Bugün Fatih'in İstanbul'u fethinin 567'inci yıldönümünde onun adına yakışır bir hizmet için gemimiz yola çıkıyor. İnşallah Karadeniz'de hidrokarbon sondajlarında bize sevindirici haberler verirler" diye konuştu.

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Yavuz Gemimiz Selçuklu1 lokasyonunda sondajına devam ediyor, bu iş uzun soluklu bir iş, ilk sondajlarda keşif yakalamak herkes ister ama bazen mümkün olmaz ama her sondaj bize bir tecrübe kazandırıyor, formasyonu öğreniyoruz işlemleri öğrenmiş oluyoruz. Oradan elde ettiğimiz dataları yeni değerlendiriyoruz ve o civarda yeni sondaj lokasyonlarına karar veriyoruz. Burada kararlıyız geçtiğimiz yılsonu itibariyle Kasım'da biliyorsunuz Libya ile yapılan bir mutabakat vardı deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair. Orada da süreç olumlu ilerliyor. Her iki taraf da anlaşma Birleşmiş Milletlere taşıdı teslim işlemleri orada devam ediyor. Bir taraftan da biz kendi alanımızla alakalı olarak Türkiye petrollerinin başvurusunu aldık. Orada da bir ilan askı süreci var o tamamlanır tamamlanmaz önce sismik araştırmalara akabinde de değerlendirmelere göre sondaj faaliyetlerimize karar vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Doğu Akdeniz'de faaliyetlere devam edileceğini belirten Bakan Dönmez, "Birçok uluslararası şirket içinde bulunduğumuz süreci bahane ederek biliyorsunuz Doğu Akdeniz'den çekilme kararı aldı. Biz tam tersine burada olacağız, Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler aslında şu anda oyunun dışında kaldılar. Öteden beri savunduğumuz bir şey var kendi hakkımızı yedirtmeyiz başkasının hakkında da gözümüz yok, hem Kıbrıs'ta yaşayan bize Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları hem de Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlarımızın hakkını koruyacağımızı ifade ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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