Bakan Dönmez: "Bizde İki Yüzlülük, Çifte Standart Yok"

- Bakan Dönmez:

"Bizde iki yüzlülük, çifte standart yok"

"Eskişehirde, 'Burada madencilik yapmayın. Kömürü çıkarttırmayız' diyor"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nallıhan ve Beypazarı'nda maden işçileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, "Biz, Ankara'da ne konuşuyorsak, İstanbul'da da aynısını konuşuyoruz, Eskişehir'de de, Diyarbakır'da da, bizde iki yüzlülük, çifte standart yok" dedi.

İlk olarak, Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesindeki maden işçileriyle buluşan Bakan Dönmez, madenciliğin geliştiği diğer bölgelerde, üretim ve istihdamı artırmamak gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

Ana politikaların dayandığı temelin madencilik olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bugün, Türkiye'de üretilen elektriğin yalnızca yarısını, yerli ve milli kaynaklardan elde ediyoruz. Yerin altında 19 milyar ton kömürümüz var. Türkiye genelinde son dönemde yaptığımız keşiflerle, keşfetmiş olduğumuz rezervin tutarı bu" ifadelerini kaydetti.

Bakanlık olarak geçen yılı başarılı geçirdiklerini anlatan Bakan Dönmez, "Kömür üretiminde, 100 milyon ton sınırını açtık. Rekor, 101.5 milyon ton, bunda sizin alın teriniz var" diye konuştu.

Madencilikte istedikleri seviyede olmadıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "Sektörün büyüklüğü yaklaşık 20 milyar lira civarında, biz hala bazı ham maddelerimizi yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Hatta son dönemde kurulan ithal kömür santrallerinin kömürlerini de yine dışarıdan ithal ediyoruz. Sadece bir rakam söyleyeyim, ithal kömüre biz, santrallerde ve sanayide baktığımızda yıllık 3 ila 4 milyar dolar para harcıyoruz. Eğer bu üretimi kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda yapabilseydik. Bu parayı, bu bedeli ödememiş olacaktık. İşçimize gidecekti burada çalışan mühendisimize gidecekti. Oraya servis hizmeti veren firmalara gidecekti. Yani ekonomi içeride kalacaktı. Yerli ekonomiye katkı sağlayacaktı" ifadelerini kullandı.

2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde doğal gaz olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, 81 ile doğal gazı ulaştırdıklarını vurguladı.

Türkiye'nin bor rezervi açısından Dünya'nın en zengini olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, "Dünya'da bilinen bor madeninin yüzde 73'ü ülkemizde, dünyadaki tüketilen pazar payı olarak baktığımızda tüketilen borun yüzde 60'ına sahibiz. Bunu yüzde 72'ye çıkarmak gibi bir hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Bor satışında Eti Maden'in rekor satışa imza attığını bildiren Bakan Dönmez, "2 milyon 420 bin ton bor sattık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Yalnız bizim arzumuz, bor'u ham madde veya ara mamul olarak satmak değil. Madencilikte şöyle bir kural var; ham madde olarak bire sattığınız bir ürünü, yarı mamül hale getirdiğinizde, 8-10 kat daha değerli satabiliyorsunuz. Uç ürün haline getirdiğinizde, bu oranlar yüze, bine katlanabiliyor. Onun için, bize düşen, mühendisimize düşen, girişimcimize düşen bu alın terine, akıl teri katmak suretiyle yüksek katma değerli ürünleri piyasaya sürmeliyiz" dedi.

Son zamanlarda yapılan hamlelerle hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorununun gündemden kalktığını belirten Bakan Dönmez, eskiden elektrik ve doğal gazda kesinti ve kısıntı olduğunu bu yıl 245 milyon metreküple rekor kırıldığını ancak kesinti ve kısıntı olmadığını aktardı.

Bakan Dönmez, maden işçileri ve vatandaşlardan Cumhur İttifakına destek istedi.

Buradan ayrılarak, Beypazarı'nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya katılan ve konuşma yapan Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında Türkiye'de kurulu gücün 30 bin megavat civarında olduğunu, şu anda bu rakamın 90 bin megavata yaklaştığını belirtti.

Birçok ilde, 510 ilçenin doğal gaz kullandığını altını çizen Bakan Dönmez, bu ilçelerden birininde Beypazarı olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de, CHP'li bir belediye başkanının madencilik yaptırmamak, kömür santrali kurdurmamak için elinden geleni yaptığını anlatan Bakan Dönmez, "Bir ay önce Zonguldak'daydık. Türkiye Taş kömürlerine bin işçi alımının kura çekim törenine katıldık. Aile, Çalışma Bakanımızla beraber, oraya davet etmişler CHP Zonguldak milletvekilleri de vardı. Orada ki milletvekilleri, kömür üretimi artsın, istihdam artsın diyor ama Eskişehir'de, 'Burada madencilik yapmayın. Kömürü çıkarttırmayız' diyor. Biz, Ankara'da ne konuşuyorsak, İstanbul'da da aynısını konuşuyoruz, Eskişehir'de de, Diyarbakır'da da, bizde iki yüzlülük, çifte standart yok" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez, burada maden işçileri ve vatandaşlarla yemek yedi.

Kaynak: İHA