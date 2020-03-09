Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...
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Fatih Dönmez, Güncel

Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

09.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:18
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (1)

Bakan Dönmez: 'Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...

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