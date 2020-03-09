Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
09.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:18
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru...