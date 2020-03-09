Bakan Dönmez: "Bir zamanlar emekleyerek gittiğimiz bu yolda şimdi koşar adım yeni hedeflere doğru... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.