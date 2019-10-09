Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Pasta kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.
09.10.2019 20:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Pasta kesimi
Toplu fotoğraf çekimi
Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.
Kaynak: AA