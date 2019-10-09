Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı
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Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Pasta kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.

09.10.2019 20:34
Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Pasta kesimi

Toplu fotoğraf çekimi

Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.

Kaynak: AA
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