Bakan Dönmez: "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı...
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye...
05.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:54
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni
Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (2)
Kaynak: AA