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Bakan Dönmez: "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı...

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye...

05.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:54

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni

Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (2)

Bakan Dönmez: 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı...

Kaynak: AA

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