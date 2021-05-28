Bakan Dönmez Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacağını bildirdi
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Bakan Dönmez Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacağını bildirdi

Bakan Dönmez Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın'a son 18 yılda enerji ve madencilik alanında 4,66 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu yıl da 400 milyon liraya yakın bir yatırımın yapılacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın'a son 18 yılda enerji ve madencilik alanında 4,66 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu yıl da 400 milyon liraya yakın bir yatırımın yapılacağını ifade etti.

Aydın Ticaret Odasında düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısında konuşan Dönmez, merhum Başbakan Adnan Menderes'i rahmetle anarak sözlerine başladı.

Enerji ve madencilik alanıyla ilgili geniş bir toplantı yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Dönmez, kentteki elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin geleceğe dönük planları hakkında ayrıntılı sunum yaptığını aktardı.

Aydın'ın son yıllarda hem bölgenin hem de Türkiye'nin hızla gelişen kentleri arasında yer aldığına işaret eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Toprağı da bereketli, insanı da bereketli maşallah. Ne yapsak azdır. Geçmişle kıyasladığımızda, 2000'li yılların başına gittiğimizde enerji ve madencilik alanında sadece 9,2 milyon liralık yatırım yapılıyorken geçtiğimiz yıl bu rakam 460 milyon lira seviyesine çıkmış. Toplam 18 yıllık süreçte de bu alanda yaptığımız yatırımların tutarı da 4,66 milyar lira olmuş. Bu yıl da inşallah yaklaşık 385-400 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Bunun 300 milyon liralık kısmı elektrik dağıtımıyla 50-60 milyon liralık kısmı da doğalgaz dağıtımıyla ilgili yapılacak." diye konuştu.

Kentin elektrik üretiminde de ciddi bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Dönmez, ilde 1496 megavatlık bir kurulu gücün olduğunu belirtti.

Belediye başkanlarına doğal gaz çağrısı

Rüzgar, jeotermal, termik, biyokütle ve hidroelektrik santrallerin Aydın'da yer aldığını aktaran Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Aydın'a bizim hükümetlerimiz zamanında, 2011'de doğal gaz geldi. Bugün itibariyle yaklaşık 100 bine ulaşan sayımız var. İlimizin nüfus açısından neredeyse 4'te 1'i doğal gaza kavuşmuş durumda. Diğer ilçelerimizden taleplerimiz geldi. Onlarla ilgili de arkadaşlarımıza çalışma talimatı verdik. Buradan ilçe belediye başkanlarımıza da seslenmek istiyorum. Doğal gazın ilçenize gelebilmesi için belediye meclislerinin karar alması gerekiyor. Maalesef bazı belediyeler o konuda biraz çekingen tutumlar içine girmişler. Bu alt yapı hizmetinin kendi hemşehrisine gelmesine bir belediye başkanının öncülük etmesi lazım. Köstek değil, destek olması lazım. Biz buradan belediye başkanlarımıza talepte bulunmuş olalım. Şirketimiz, bu yatırımları yapmaya hazır."

Kentte, merkez nüfusu 20 binin üzerinde olduğu halde doğal gaz kullanmayan tek ilçe olan Didim'in doğal gaza kavuşması için çalışma yapıldığını aktaran Dönmez, "Gelecek 3 yıl içinde 5-6 ilçemize daha doğal gaz getirmiş olacağız." dedi.

MTA Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu ilde kömür, mermer, kuvars gibi maden kaynaklarına da rastlandığına işaret eden Dönmez, bu kaynakların doğaya azami dikkat etmek ve saygılı olmak kaydıyla ekonomiye kazandırılması için çalışma yapıldığını aktardı.

Toplantıya Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Partili ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Bakan Dönmez Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacağını bildirdi - Haberler Ekonomi
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