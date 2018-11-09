Bakan Dönmez: "Avrupa'nın Enerji Arz Güvenliği Açısından Önemli Bir Rolümüz Var"

11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından önemli bir rolü olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'n?da konuştu. Bakan Fatih Dönmez, elektrikte yerli kaynakların kullanımında 4 yılda yüzde 40 civarında artış olduğunu ve bu artışın devam etmesi gerektiğine işaret ederek "Bizim yerli kömür dahil yerli kaynak ısrarımızın altında yatan sebep, elektrik faturası ile küresel petrol ve kur hareketleri arasındaki bağı koparmaya çalışmaktır. Bugün küresel petrol fiyatları arttığı zaman iki hafta içinde akaryakıt pompalarına, 3 ay ile 8 ay içerisinde doğalgaz fiyatlarına ve kademeli olarak da elektrik fiyatlarına sirayet ediyor. Bu döngüyü kırmamızın tek yolu yerli kaynak kullanım oranımızı artırmaktan geçiyor" dedi.

Star Rafinerisi'nin de cari açığın azaltılmasında önemli bir misyon üstleneceğini ifade eden Dönmez "Doğalgaz politikalarımızda bugün itibarıyla günde 300 milyon metreküp seviyesine ulaşmış bir giriş kapasitesi ile yüzde 20 yedek rezerv marjı oluşturmuş durumdayız. Enerji sistemlerinde depolama ve yedek sistem kapasiteleri olmazsa olmazımız. Doğalgaz depolarında da Tuz Gölü'nde birinci faz, Silivri'de ikinci faz ile yolumuza devam ediyoruz. Tuz Gölü nihai hedefimiz gerçekleştiğinde ise günde 105 milyon metreküpe ulaşacak. Silivri'deki genişleme yatırımları ile bu miktarı günde 155 milyon metreküpe çıkarmış olacağız. Üç FSRU ile de 60 milyon metreküpe çıkacak bir yüzer gazlaştırma kapasitemiz olacak" diye konuştu.

Yatırım ve alt yapıların da önemine işaret eden Bakan "Yatırımlar ve alt yapılar olmadan tüketiciye kesintisiz bir şekilde erişmemiz mümkün değil. Bu altyapıların zamanında ve kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli bir şekilde gitmesi de son derece önemli. Bu yatırım maliyetleri sadece boru hattı, kablo ve direk maliyetleri olsa tahmin edilebilir bir bütçesi var fakat yerel yönetimlerin talepleri maliyetleri arttırmaya devam ediyor. Yerel yönetimler altyapı şirketlerine yardımcı olmalı zira altyapı şirketleri bulundukları yerlerdeki yaşam kalitesini ve konforunu en hızlı arttıran ve destekleyen şirketler. İster elektrik olsun ister doğalgaz ister telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerimiz, bu şirketlerin yerel yönetimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyor olması gerekli" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu altyapı yatırımları sadece şehir içi dağıtımlarla değil, aynı zamanda arz güvenliğimiz açısından son derece önemli olan kaynak çeşitliliği anlamında uluslararası projelerimiz de var. Bunlardan birisi de TANAP Projesi. Yaklaşık 8-9 milyarlık bir proje, bu yıl hizmete alındı. Sadece ülkemizin değil, devamında Yunanistan, Arnavutluk üzerinden Avrupa'ya ulaşmayı düşünüyoruz. Avrupa'nın da enerji arz güvenliği açısından da önemli bir rol üstlenmiş oluyoruz."