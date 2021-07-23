Bakan Dönmez Artvin'e gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, meydana gelen sel felaketinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Artvin'e gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, meydana gelen sel felaketinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Artvin'e gitti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda Arhavi Deresi taşmış, sel ve su baskınları meydana gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketi sonrası başlatılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Artvin'e hareket etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11'e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı