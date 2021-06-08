Son dakika haber... Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı

Son dakika haberine göre Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini...