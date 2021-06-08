Son dakika haber... Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı
Son dakika haberine göre Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini...
Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, 'Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik