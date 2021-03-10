Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

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Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3'üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi...

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3'üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı

MERSİN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla temelini atacağı 3'üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Temel atma töreni için Mersin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3'üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferansla katılacağı temel atma töreninin, saat 16.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL