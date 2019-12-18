Bakan Dönmez: Akdeniz'de çalışmalar 2020'nin ilk aylarında başlayacak

18.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de münhasır ekonomik alan mutabakatının BM'ye bildirildiğini hatırlatarak, "Petrol ve doğal gaz ruhsatlandırma çalışmalarına 2020'nin ilk aylarında başlamış oluruz" dedi.