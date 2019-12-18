Haberler » Ekonomi » Bakan Dönmez: Akdeniz'de çalışmalar 2020'nin ilk aylarında başlayacak - Ekonomi

Bakan Dönmez: Akdeniz'de çalışmalar 2020'nin ilk aylarında başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de münhasır ekonomik alan mutabakatının BM'ye bildirildiğini hatırlatarak, "Petrol ve doğal gaz ruhsatlandırma çalışmalarına 2020'nin ilk aylarında başlamış oluruz" dedi.

18.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:47
Bakan Dönmez: Akdeniz'de çalışmalar 2020'nin ilk aylarında başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ile Libya arasında 'de münhasır ekonomik alan mutabakatının BM'ye bildirildiğini hatırlatarak, "Petrol ve doğal gaz ruhsatlandırma çalışmalarına 2020'nin ilk aylarında başlamış oluruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler