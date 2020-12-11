Bakan Dönmez: "AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz"
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Bakan Dönmez: "AB'den hak ve hukuka uygun tavır bekliyoruz"

11.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:39
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına ilişkin, "AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB ilişkileri bölgemizin huzur ve istikrarı için stratejik bir öneme sahip. Bugüne kadar pozitif gündem için her türlü iyi niyeti gösterdik. AB'yi etki altına almaya çalışan ülkelerin haksız dayatmalarına karşı AB'den hak ve hukuka uygun bir tavır bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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