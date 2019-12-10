: Bakan Dönmez, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Dönmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Yavuz sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan çıkışını gösteren "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını beğenen Dönmez, fotoğrafta Seyit Onbaşı'nın heykelinin de göründüğünü belirterek, "İyi yakalanmış bir poz. Resimlerin dili var anlayana, bakana, görene." dedi.

Dönmez, "yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Eli, kolu, bacağı yok ama yine de mutluluk ve yüzündeki gülümseme... Bu fotoğraf etkiledi beni doğrusu." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Dönmez, doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun azmini konu edinen Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Dönmez, "Sümeyye kızımız da geçen sene vardı. Kendisine 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar'da ödül vermiştik. Birçok insanın iki eli, iki ayağı var ama bu sporcularımızın gösterdiği performansı gösteremiyor. Azmin elinden kurtuluş yok, yeter ki azimli ol. Şimdi bu arkadaş benden çok daha hızlı yüzebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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