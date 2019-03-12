Bakan Dönmez: 81 İlin 81'ine de Doğal Gaz Götürdük (3)

BAKAN DÖNMEZ: DAĞITIM BEDELİ SADECE SAYACI OKUYUP FATURA BASMAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Niğde'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile Toplantı yaptı. STK'lar ile yaptığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, yakın zamana kadar elektrik ithal edilirken, şu anda ihraç edebilir duruma gelindiğini söyledi. Türkiye'deki elektrik iletim ve şebeke ağı uzunluğunun dünyanın etrafını 35-40 defa tur atacak boyutta olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Birkaç yıl öncesine kadar elektriği ayrıca ithal ediyorduk. Sonra ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Elektriği üretmek yetmiyor, sadece santral kurmanız yeterli değil. O santralin çıkışında üretilen elektriği alacaksınız şehirlere götüreceksiniz yüksek gerilim hatlarıyla, nehirleri dereleri tepeleri aşmak suretiyle sonra şehirlerimiz bunları trafo merkezlerine indireceksiniz. Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina, işyeri işyeri hatta tarla tarla dağıtmak zorundasınız. İşte iletim ve dağıtım şebekesi toplam uzunluğu 1 milyon 420 bin kilometre. Dünyanın etrafı ekvatorda 40 bin kilometre aşağı yukarı 35-40 defa tur atacak kadar bir şebekemiz var."dedi.

Bakan Dönmez, faturalarda yer alan ve zaman zaman tartışma konusu olduğunu belirttiği 'dağıtım bedeli' ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup, faturayı basıp da size bırakma bedeli değil" diyerek şunları söyledi:

"Zaman zaman bazı yerlerde duyuyoruz. 'Faturalarda bu dağıtım bedeli nedir " diye. Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup faturayı basıpta size bırakma bedeli değil. Adeta bir kurye bedeli gibi ifade ediyorlar. İşte dağıtım bedeli santralin çıkışından elde ettiğimiz enerjiyi bu şebeke vasıtasıyla sizlere kadar götürüyoruz. Bunu yapı maliyetleri var bir, iki işletme maliyeti var. Üretim sektöründe 60 bin kişi çalışıyor. Elektrik üretim sektöründe. Bunu dağıtım iletim tarafında bunun iki katı insan çalıştırıyoruz. Çoğu özel sektörde. 120 bin kişi. Çok daha zor koşullarda belki bir çoğunuz görmüyorsunuz. Evinizde sıcacık odanızda uzanırken, televizyon seyrederken bir fırtınadan direk yıkılmış olabiliyor. Hat kopmuş olabiliyor. Gece günde demeksizin teknisyenimiz, işçimiz çıkıyor, direğin tepesine tırmanıyor o hattı onarıyor. İşet bu şekilde çalışan binlerce teknisyenimiz var. Oluşan maliyetlerde doğal olarak dağıtım bedeli adı altında da size yansıyor. Toplam faturamızın içerisinde dağıtım bedeli payı yüzde 30, vergiler hariç yüzde 35. Avrupa'da yok mu, dünyada yok mu'Orada da var. Avrupa'da ortalaması yüzde 50. Vergiler hariç enerji yüzde 50'yi oluşturuyor. Dağıtım bedeli yüzde 50'yi oluşturuyor. Bizim gibi coğrafyası çok geniş ülkede bu kadar şebekeyi işletmek atmosfere açık koşullarda bazı yerlerde yerin altından götürüyoruz. Kıyasladığımızda bir çok Avrupa memleketiyle büyük bir başarı demektir. Elbette şebeke şehirlerimiz büyüdüğü için zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Eskiyor. Yıpranıyor. Her yıl bunların yenilenmesi içinde ciddi miktarda kaynak ayırıyoruz. Her yıl iletim ve dağıtım için ayırdığımız kaynağın tutarı 9,5 milyar Türk lirasıdır. İşletme gideri olarakta 17,5 milyarda kaynak ayırıyoruz. Etti 27 milyar. İşte o 27 milyar lirayı dağıtılan satılan elektriğin kilowatt dilimine böldüğünüzde o rakam çıkıyor."

Toplantının ardında Bakan Dönmez Niğde'den ayrıldı.

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Kaynak: DHA