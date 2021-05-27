BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK
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BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun açıklamasının ardından Kırklareli'de petrol bulunması sevinçle karşılandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi sınırları içindeki Misinli-2 kuyusunda bir süredir petrol arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol bulunan kuyularından birine ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Bilgin,Kırklareli'de bir kuyuda petrol keşfi, vatandaşlarımızı sevindirmiştir. Kırklareli, tarım, hayvancılık, doğa ve deniz turizmi yanı sıra enerji anlamında da ülkeye katkılar sunmaya devam ediyor dedi.

BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK
BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK
BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK
BAKAN DÖNMEZ 3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFETTİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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