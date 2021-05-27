Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik"
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Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik"

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik'
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik'
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik'
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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