Bakan Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk" - Haberler
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Bakan Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk"

AA, Şakir Aksu - Güncel
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Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"

Bakan Dönmez: "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir"

Bakan Dönmez: 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk

Bakan Dönmez: 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk

Bakan Dönmez: 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk

AA / Şakir Aksu - Güncel

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Güncel, Haberler

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