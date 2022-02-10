Bakan Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk"

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır"

Bakan Dönmez: "Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir"