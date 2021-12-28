Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış... - Haberler Ekonomi
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Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış...

Bakan Dönmez:
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık.

Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık."

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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