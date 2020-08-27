Bakan Dönmez: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
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Bakan Dönmez: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin devamının geleceğini belirterek, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor.

Bakan Dönmez: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
27.08.2020 04:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 04:06

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin devamının geleceğini belirterek, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı 'Tafafsız Bölge' programına konuk oldu. Sakarya Gaz Havzası'nda keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ilişkin konuşan Bakan Dönmez, bölgede daha fazla rezerv bulunduğunu kaydetti. Türkiye Petrolleri'nin (TP) bölgesindeki petrol ve doğal gaz alanlarında ortaklıkları olduğuna değinen Dönmez, Türkiye'nin Rusya, Irak ve Afganistan'da petrol sahaları olduğunu kaydetti. Dönmez, "Bu anlamda TP, bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçeğe taşımak. 2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız" ifadelerini kullandı.

'2023 İTİBARİYLE DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞER'Türkiye'nin doğal gaz ithalatına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, "Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüleri var. Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak. Elektrik ve doğalgaz piyasasında regüle bir piyasa oluşturduk. Alıcı ve satıcılar gazını getirip dağıtabilir. Bu nedenle yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır. 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç" diye konuştu. '2 AYA YENİ MÜJDE GELEBİLİR'Tuna-1 lokasyonunun şu an yalnızce dörtte birinde sismik çalışmalar olduğunu belirten Dönmez, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.'KANUNİ YIL SONUNA KADAR KARADENİZ'DE OLACAK'Bakan Dönmez, belirtilen alanda 40'a yakın kuyu açılacağını kaydederek, Kanuni gemisinin de yıl sonuna kadar Karadeniz'deki çalışmalara katılacağını aktardı. Dönmez ayrıca, bir potansiyel görülürse 2 sondaj gemisinin de yeterli olmayacağını bildirdi. 'AKDENİZ'DEN ÜMİTLİYİZ'Akdeniz'de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu: "Biz Karadeniz- Akdeniz ayrımı yapmadık. Toplamda kendi milli sondaj gemilerimizle ilk keşfimiz dokuzuncu sondajda oldu. Sondajda Karadeniz'de olduğu gibi sismik verileri değerlendirerek haritalama çalışması yapılıyor. Hangi metrelerde muhtemel kaynaklar rastlayacağımız öngörülüyor. Şu ana kadar zaman zaman gaz ölçümleri yaptık. Akdeniz'deki sondajlarımızda ama Karadeniz'deki gibi arkası gelmedi. Orada yaptığımız sondajlarda bize yakın bölgelerde yeni sondajlara ihtiyaç olduğu şeklinde uzmanlarımızın yorumları oluyor. Orada yeni sondajlarımız olacak potansiyel içeren bölgelerde. Akdeniz'den ümitliyiz. Kesin bir keşif bilgisi olmadığı için paylaşmadık."'GÜNLÜK 53 BİN VARİL PETROL ÇIKARIYORUZ'Türkiye'nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri olduğuna değinen Dönmez, "Hemen hemen her yıl 100 civarında sondajlarımız var. Son 20- 25 yıla baktığımızda Türkiye Petrolleri'nin üretimi 50 bin varilin üzerine çıktı. Bu kötü değil ama düşük. Kıyaslamak için söylüyorum, bizim 1 milyona yakın petrol tüketimimiz var. Bu rakamları 100 bin varile çıkarmamız gerekir. Karadaki faaliyetlerimizi artırarak devam ettik. Son 3- 4 yılda yeni keşiflerle birlikte 42 bin varillerden 50 bin varillere çıkardık. İstikrarlı bir şekilde keşiflerimiz artırıyoruz. Türkiye'deki petrol üretimimizin büyük kısmı Güney Doğu'da, doğalgaz üretimimiz de Trakya'da" açıklamasında bulundu.

Hbaer:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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