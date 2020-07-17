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Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadığını belirterek, "Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik.

Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık
17.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadığını belirterek, "Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik. Milletimizin cansiparane mücadelesiyle karanlık geceyi, parlak bir zafere çevirdik. Hüzünlüyüz çünkü o gece ebediyete uğurladığımız 251 canımızı hatırladıkça o tarifsiz acıyı defalarca yaşıyoruz." dedi.

Dönmez, bakanlık binasında kılınan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ve onların bu yükünü omuzlamanın vatan borcu olduğunu söyledi.

Türkiye tarihinin en büyük ihanet hareketinin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Dönmez, "Ancak her şey hala dün gibi hafızalarımızda. Zahirinde türlü kisvelere bürünerek aziz milletimizin ferdi gibi görünen ancak batınında milletimize, değerlerimize karşı düşmanlık eden bu çetenin yaptıklarını kıyamete kadar unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin her dönemde ateşle imtihan olduğunu ancak hiçbirinin bu kadar aşağılık ve sinsi olmadığını belirterek, "Bu milletin yıllardır imanını boğmaya, bizleri vatansız koymaya çalışanların kirli senaryolarına içimizden birileri gönüllü taşeronluk yaptı. Bir insan aklını kiraya, ruhunu satılığa çıkarırsa ülkesine ihaneti bile amel niyetinde görür. Milletin kendisine emanet ettiği silahları millete doğrultmakta herhangi bir sakınca görmez." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadığını dile getiren Dönmez, "Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik. Milletimizin cansiparane mücadelesiyle karanlık geceyi, parlak bir zafere çevirdik. Hüzünlüyüz çünkü o gece ebediyete uğurladığımız 251 canımızı hatırladıkça o tarifsiz acıyı defalarca yaşıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, halkın 15 Temmuz gecesi çıplak ellerle darbeye karşı durdurduğunu, tanklara, toplara, tüfeğe karşı bedenlerini siper ettiğini vurguladı. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu inanç, bu itikat, bu tevekkül bizleri getirdi bugünlere hamdolsun. O gece Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve halkımızın cesareti sayesinde büyük bir destan yazıldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle tüm dünyaya şu mesajı verdik: Güçlü liderlik, kararlı duruş ve liderine inanan milyonlarca insanın karşısında hiçbir güç duramaz. O gece cennete yürüyenlerin bizlere bıraktığı bu cennet vatanın kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Cenabıhak bütün şehitlerimizden razı olsun. Bizleri onların şefaatlerinden mahrum bırakmasın, bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

Kaynak: AA

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