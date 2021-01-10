Bakan Dönmez 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenilir ve doğru bilginin peşinde kimi zaman çatışma alanlarında, kimi zaman da kilometrelerce uzakta emek harcayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Enerjiniz yüksek, kaleminiz kuvvetli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer