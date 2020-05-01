Bakan Dönmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
01.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçilerimizin alnından süzülen her damla ter, ülkemizin enerjisine enerji katar, geleceğimizi aydınlatan üretim ateşimizi harlandırır. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA