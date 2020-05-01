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Bakan Dönmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Bakan Dönmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
01.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçilerimizin alnından süzülen her damla ter, ülkemizin enerjisine enerji katar, geleceğimizi aydınlatan üretim ateşimizi harlandırır. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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