Bakan Dönmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçilerimizin alnından süzülen her damla ter, ülkemizin enerjisine enerji katar, geleceğimizi aydınlatan üretim ateşimizi harlandırır. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA