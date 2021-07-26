Bakan Derya Yanık: "Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz"
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Bakan Derya Yanık: "Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz"

Bakan Derya Yanık: 'Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz'
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'deki sel felaketi sonrası hükümetin vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'deki sel felaketi sonrası hükümetin vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirterek, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.

Hükümetin ihtiyaç anında vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yanık, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Bakan Derya Yanık: "Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz" - Haberler
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