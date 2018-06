- Bakan Demircan: "Zaman kaybetmeden güçlü olmak zorundayız"

konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın katıldığı törende Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binasının temeli atıldı

SAMSUN - Samsun'da gerçekleştirdiği temel atma ve açılış törenlerinde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, "Bu coğrafyada zayıf devlet yaşamaz. Güçlü olmak zorundayız. O nedenle Türkiye zaman kaybetmeden gelişmek, kalkınmak ve güçlenmek zorundadır" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın katılımıyla, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binası temel atma töreni ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin" açılış töreni gerçekleştirildi.

Samsun'da 37 milyon TL'lik yatırımlar hizmete kazandırılan ve 27 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde, ayrıca uzun zamandır hizmete açılması beklenen Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin de açılış töreni yapıldı.

Temel atma ve açılış töreninde konuşma yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Samsun'a kazandırılan sağlık tesislerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "15 16 yıldır ülkemizin her alanında olan gelişim ve değişim sağlık alanında da devam etti. Samsun olarak da biz, hükümetimizin bu çalışmalarından çok pay aldık. Sağlık Bakanımızın da Samsun'da olması şehrimize çok artı kattı. Bu hastanelerimiz inşallah Samsun'a hayırlı olacaktır. Türkiye'de AK Parti hükümeti döneminde sağlıkta ciddi yatırımlar yapıldı. Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların arkasında değerli sağlık bakanımız var. Bu Samsunumuz için büyük bir şans. Ben bu yatırımlarda emeği geçen Sağlık Bakanımıza ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise temeli atılan hastanenin ve açılışı gerçekleştirilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin Samsun için önem arz ettiğini belirterek, uzun zamandır Samsunluların da bu hastanelerin açılışını beklediğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Demircan'a teşekkür etti.

Son olarak konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, "Bir tarafta bitirilmiş olan bir tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bir tarafta da ihtiyaç olan bir tesisimizin temelini atıyoruz. Oldukça sevindirici bir durum. Biz bu değişimi hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Türkiye uzun süredir bir değişimin içerisinde. Değişim önce zihniyette başlar. Zihniyetteki değişim Türkiye'deki en önemli değişimiydi. Bu başarıldı. Bugüne kadar Samsunumuz için güzel hizmetler yapıldı. Biz de bundan sonraki süreçte biraz ivme kazandırarak bu hizmetleri devam ettirdik. Açılışını yaptığımız ve temelini attığımız bu tesisler şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"10 yılda bir darbe yapılıyor"

Türkiye'de geçmişten bugüne kadar yaşanan olayları anlatan Bakan Demircan, "Bizim demokratik sistemlerimiz yani parlamenter sistem dediğimiz yapı, darbecilerin kurguladığı anayasalarla yürümeye çalıştı. O nedenle arzuladığımız gelişme sağlanamadı. Nasıl sağlansın? Her 10 yılda bir darbe yapıldı ülkede. Her darbe ve darbe teşebbüsü ülkeyi 10 yıl geriye çekti. En son olarak ise 16 Temmuz 2016'da milletimiz ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Bütün bunlar geriye dönüp baktığımızda bu sistemin sorunlu olduğunun göstergesidir. İşte bunu değiştirmek gerekiyordu. Bizim tek başımıza bunu yapma gücümüz yoktu ve MHP ile birlikte anayasa değişikliğini yaptık ve milletimize getirdik. Milletimiz buna tamam dedi. Şimdi ise 24 Haziran'da milletimizin onayladığı bu değişikliğin fiili uygulamasını yapacağız. Bu, bu kadar açık. Bu değişiklik ile yeni sistem ile Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasını sağlamış olacağız. Kalkınmak zorundayız. Çünkü bu coğrafya zor coğrafya. Burada zayıf devlet yaşamaz. Güçlü olmak zorundayız. Etrafımızdaki hadiseleri görüyoruz hep birlikte. O nedenle Türkiye zaman kaybetmeden gelişmek, kalkınmak ve güçlenmek zorundadır. Bunu başarmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Programa ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.