Bakan Demircan ve Bakan Fakıbaba, basın mensuplarına karanfil dağıttı

Sağlık Bakanı Demircan kamerayla gazetecilerin görüntüsünü çekerken, Bakan Fakıbaba da fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekti

SAMSUN - Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Samsun programına sabah namazının ardından başladı. Bakanlar gazetecilere karanfil dağıttı.

Bakanlar Ahmet Demircan ve Ahmet Eşref Fakıbaba Samsun'da programlarına sabahın erken saatlerinde başladı. Bakanlar ilk olarak sabah namazını kılmak için Samsun Büyük Cami'ye geldi. Burada sabah namazını kılan bakanlar, beraberlerindeki heyetle birlikte esnaflarla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Bakanlar Demircan ve Fakıbaba "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla görev yapan gazetecilere karanfil dağıttı. Sağlık Bakanı Demircan kamerayla gazetecilerin görüntüsünü çekerken, Bakan Fakıbaba da fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekti.

Sabah programının ardından Samsun Valiliğini ziyaret eden Fakıbaba ve Demircan, Valilik Anı Defterini imzaladı.

Bakanların programına Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve askeri mülki erkan katıldı.