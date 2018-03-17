Bakan Demircan, Samsun'daki Yatırımlarının Değerlendirilmesi Toplantısına Katıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Samsun'da Sağlık Bakanlığımızın ciddi yatırımları var. Bu alanda Samsun'un ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılmıştır." dedi.

Bakan Demircan, Valilik tarafından DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Samsun'daki yatırımlarının değerlendirilmesi toplantısına katıldı.

Yatırımlar hakkında bilgi alan Demircan, Samsun'un tarımdan sanayiye, turizmden sağlığa Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Samsun'da kamu ve özel sektörün her alanında yatırımları olduğuna dikkat çeken Demircan, şöyle devam etti:

"Samsun'un önemli sorunlarını paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri çevre yoludur. Samsun'un doğu ve batı istikametinde yeni ulaşım yapılanmasına ihtiyaç vardır. Eski yöntemle şehrin içinden doğu ve batı istikametine trafik akışı sağlanmaktadır. Oysa Samsun'un üzerindeki trafik yükü, otoyolun kaldırması gereken trafik rakamlarına ulaşmıştır. Diğer taraftan Samsun'un Sivas istikametine demir yolu yenileme çalışması tamamlanmaktadır. Önümüzdeki eylül ayının başında yenileme çalışması tamamlanacak. Demir yolu yük taşımacılığında ciddi bir şekilde Türkiye ağına katılmış olacak. Aynı şekilde Ankara-Samsun hızlı tren çalışmalarının da proje çalışmaları devam ediyor. Projesi biter bitmez yapım ihalesine çıkılacak. Hızlı tren de Samsun'a kazandırılacak."

Samsun'un batı çevre yoluna da ihtiyacı olduğuna işaret eden Demircan, bölünmüş olarak batı çevre yoluna ihtiyaç duyulduğunu, şehrin trafik yükünün bu şekilde azaltılabileceğini dile getirdi.

Bakan Demircan, yerli ve milli otomobilin üretim yerine Samsun'un da talip olduğunu hatırlatarak, "Nereye gelir, nereye yapılır bu ayrı bir olay ama bizim Samsun olarak hazırlamamız lazım. O nedenle Samsun'un organize sanayi alanlarını daha da çoğaltmak ve geliştirmek için çalışma başlattık. Samsun'un tarım alanları dışında organize sanayi alanları nerelerde olabilir, bu çalışmaları yapacağız. Mevcut Havza Organize Sanayi Bölgesi de tahsis yapılabilir noktadadır. Bizim de bunun tanıtımını yapmak görevimiz." ifadelerini kullandı.

Samsun'daki sağlık yatırımları konusunda da bilgi veren Demircan, şunları kaydetti:

"Samsun'da Sağlık Bakanlığımızın ciddi yatırımları var. Bu alanda Samsun'un ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılmıştır. Şehir hastanesinin yer temini sorunu çözülmüş, yer tahsisi yapılıyor. Bu yıl temelini inşallah atacağız. Samsun'un doğu ve batı istikamette devlet hastanesi ihtiyacı vardı. Bunların bir tanesinin Tekkeköy'e diğerinin ise Atakum'a yapılması bu sene programa alındı. Bu sene temelleri atılacak ve inşaatlar başlayacak."

Samsun'un Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımın atıldığı yer olduğunu vurgulayan Demircan, "2019 yılında yüzüncü yılını idrak edeceğiz. Şimdiden bunun hazırlığını yaparak, yüzüncü yıla yakışır, bağımsızlığımızın meşalesinin yakılmasına yakışır bir şekilde Samsun'da da bunu kutlayacağız. Milletimizin hafızasında Kurtuluş Savaşı'nın daha anlamlı bir şekilde kalmasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Demircan, Samsun'da 2019 yılında tüm okullarda tekli eğitime geçileceğini kaydetti.

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.