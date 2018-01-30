Bakan Demircan, Pakistanlı mevkidaşı Nazir ile bir araya geldi

Pakistan Türkiye ile dostluk ve işbirliği anlaşması imzalamak istiyor

ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Pakistanlı mevkidaşı Khawaja Imran Nazir ile görüştü. Bakan Nazir, Türkiye ile sağlık alanında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalamak istediklerini belirterek, Demircan'ı Pakistan'a davet etti.

Sağlık Bakanı Demircan, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı Nazir ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Pakistan'ın kardeş iki ülke olduğunu ve Pakistan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Demircan, "Bu iki kardeş ülkenin kardeşliği hem kendi ülkelerimizin insanına hem de tüm insanlığa hayır getirmiştir" dedi.

Özellikle sağlık alanındaki bilgi birikimlerini karşılıklı paylaşmak için güzel bir imkan sağlandığını ve mutabakat kurulduğunu dile getiren Demircan, "Sağlık alanında çok geniş iş birliği imkanları olduğunu gördük, ilaç üretiminden, cihaz üretimine, hastane ve sağlık sistemlerinde kadar geniş alanlarda bu iş birlikleri devam edecek. Bakan Nazir'i aramızda görmekten memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bakanımızın Pakistan'a geldiğinde de bir dostluk ve iş birliği anlaşması imzalamasını istiyorum"

Türkiye ve Pakistan halkının arasında sadece bugün değil geçmişten gelen bir sevgi saygı olduğunu söyleyen Bakan Nazir ise, Demircan'ı Pakistan'a davet etti. Nazir, "Türkiye ve Pakistan sağlık sektöründe çok güçlü iş birlikleri yapmakta, bu iş birliklerinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Bakanımızın Pakistan'a geldiğinde de bir dostluk ve iş birliği anlaşması imzalamasını istiyorum. Türkiye'nin dostu Pakistan'ın dostu, düşmanı düşmanıdır" diye konuştu.