Bakan Demircan Okulun İlk Günü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bakan Demircan okulun ilk günü öğrencilerle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

"Un, şeker ve tuz gibi beyazlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sütü yeterince tüketmek zorundayız"

ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, okulların açılışında öğrencilerin heyecanını paylaştı. Demircan, "Un, şeker ve tuz gibi beyazlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sütü yeterince tüketmek zorundayız. Diğer dikkat edilmesi gereken bir diğer alan da sağlıklı beslenme ve hareketli hayat. Bugün dijital ortam oyunları sizleri hareketli hayattan alıkoyabilir. Aşırı kiloya dikkat edeceğiz" dedi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılın ikinci yarıyıl başladı. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki, yaklaşık 18 milyon öğrenci bu sabah itibariyle ders başı yaptı. 7 yıldır kesintisiz devam eden okul sütü programına bu yıl da devam edilecek. Okul sütü dağıtımı okulların açılması ile birlikte başladı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Muazzez Karaçay İlkokulu'da gerçekleştirilen Okul Sütü Programı 7. uygulama yılı dağıtım törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Demircan, konuşmasının başında Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında ve diğer tüm görevlerde hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

"Dijital ortam hareketli hayattan alıkoyuyor"

Sütün sağlık için temel bir beslenme maddesi olduğunu belirten Demircan, "Hayata geldiğimiz andan itibaren ilk besinimiz süt, dolayısıyla süt fevkalade önemli. Sütü yeterince tüketirsek sağlıklı beslenmiş oluruz. Sağlıklı beslenme sağlıklı bünye ve sağlıklı nesiller demektir" diye konuştu. Türkiye'nin bu anlamda çok önemli bir adımı attığını ifade eden Demircan, süt üretiminde gelinen noktayı çocukların da hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demircan, "Ülkemizde 17 milyona ulaşan ilk ve orta öğretimdeki öğrenci sayımız bizim için geleceğimizin güvencesi, teminatıdır. Besinler arasında bulunan un, şeker ve tuz gibi beyazlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bir beyaz var ki, süt, onu yeterince tüketmek zorundayız. Süt tüketimine dikkat edeceğiz. Diğer dikkat edilmesi gereken bir diğer alan da sağlıklı beslenme ve hareketli hayat. Bugün dijital ortam oyunları sizleri hareketli hayattan alıkoyabilir. Gençlerimiz üzerinde sağlıklı beslenememenin getirdiği bazı sorunlar var, aşırı kiloya dikkat edeceğiz. Süt bize bu noktada destek verir, süt ve süt ürünleri ile beslenirsek, kilo alma sorunu yaşamayız" şeklinde konuştu.

Bakan Demircan ikinci dönemin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından günün anısına öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Bakan Yılmaz, öğrencilere süt içmeleri yönünde tavsiyede bulundu. İlk günün heyecanını yaşayan çocuklar, dağıtılan sütten içti, hepsi de kameralara süt içmeyi çok sevdiklerini söyledi. Muhabirin tatilde neler yaptıklarını sorması üzerine çocuklardan kimisi memleketine gittiğini, kimisi oyun oynadığını kimisi de kitap okuduğunu dile getirdi.