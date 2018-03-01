Bakan Demircan Libya Sağlık Bakanı Beşir El-Tahiri ile Bir Araya Geldi
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan"ın konuşması Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri'nin konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri ile bakanlıkta bir araya geldi.
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan"ın konuşması
Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri'nin konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri ile bakanlıkta bir araya geldi.