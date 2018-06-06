Bakan Demircan'dan Esnaf Ziyareti
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, memleketi Samsun’da Site Camisi esnafını ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, memleketi Samsun'da Site Camisi esnafını ziyaret etti.
24 Haziran 2018 seçimleri için Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, seçim çalışmaları kapsamında İlkadım Site Camisi Çarşısını ziyaret etti. Dükkanlara giren Bakan Demircan, esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. 24 Haziran seçimleri için esnaflardan destek isteyen Bakan Demircan, ikindi namazını Site Camisi'nde kılarak programını sonlandırdı.
Bakan Demircan'nın ziyaretlerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da eşlik etti. - SAMSUN