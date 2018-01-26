Bakan Demircan: "Afrin'de Yaralanan 130 Askerin 82'si Taburcu Edildi"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Demircan, "130 yaralı askerimiz geldi, 82'si taburcu edildi. Tedavisi devam eden askerlerimizden durumu ağır olan yok. Bunun dışında ÖSO'dan 11, TSK'dan 3 askerimiz şehit oldu" dedi. Demircan, Türkiye Tabipler Birliğinin Afrin operasyonu hakkındaki açıklamalarına, "Yerli ve milli bir duruş değildir" yorumunda bulundu.

Afrin'de bölücü terör örgütü PKK/PYD-YGP'ye yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda 6 gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanlığı, şu ana kadar 303 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat sürerken, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Afrin'de yaralanarak Ankara'ya getirilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Türkiye'nin güvenliğine, bölgenin barışına dönük saldırılara karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkını kullandığını ifade eden Bakan Demircan, 3 şehit olduğunu tekrardan aktardı. Şuanda hastanede tedavisi devam eden 11 yaralının olduğunu belirten Demircan, "Yaralılarımızı ziyaret ettik, gerekli tedavileri yapılıyor ve moralleri yerinde. Durumu ağır olan askerimiz yok. Yaralılarımızın kısa zamanda şifa bulmasını niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Askerlerin 5 ilde tedavileri devam ediyor"

Bölgedeki sağlık çalışanları ve gerekli tüm donanımın öncesinden sağlandığını ifade eden Demircan, sonradan bir takviye daha gerektiğini ve ekibin gönderildiğini açıkladı. Demircan, ayrıca uçak ambulansın da bölgede bekletildiğini, yaralanan askerlerin hastanelere ulaşımı konusunda hiçbir sorun olmadığını söyledi. Demircan yaralı sayısına ilişkin, "Ankara'da tedavi gören 11 yaralı dışında Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde de yaralı askerlerimizin tedavisi devam ediyor. Şuana kadar Türkiye'ye 130 yaralı geldi, bunların 82'si taburcu edildi. ÖSO'dan 11, TSK'dan 3 askerimiz şehit oldu. bilgilerini verdi.

Bakan Demircan'dan TTB yorumu

Türkiye Tabipler Birliğinin Afrin operasyonu ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine Bakan Demircan, "Bölgede Türkiye'ye karşı uzun süreden beri bir saldırı var. Ülkemizin güvenliğini ve insanlarımızın hayatını tehdit eden büyük bir terörle karşı karşıyayız. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Milletimiz bu savunma hakkının yanında olmuştur. Savunma hakkını kullanma noktasında yerli ve milli düşünemeyen insanların takındığı tavrı anlamak mümkün değildir. Milletimiz her şeyi büyük bir ferasetle takip etmektedir. Buna karşı söz söylemek yerli ve milli bir duruş değildir. Bu ülke terör tehdidi ile karşı karşıya ise buna cevap verecektir" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Demircan, İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortaya çıkan 115 hamile çocuk skandalına ilişin son durum hakkında da bilgi verdi. Soruşturmayla ilgili raporun henüz tamamlanmadığını ve incelemelerin devam ettiğini belirten Demircan, "Hukukun gereği neyse yerine getirilecek" dedi. - ANKARA