Bakan Ceyhun: "Hamburger'den ikinci bir yatırım bekliyoruz"
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Bakan Ceyhun: "Hamburger'den ikinci bir yatırım bekliyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Ceyhun:
27.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:31

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ceyhun, 24 Temmuz 1908 Basında sansürün kaldırıldığı tarihten itibaren gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmaya başladığını, günümüzde ise artık basının vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu bildirdi.

Kütahya'da yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceyhun, "Kütahya'mızda bariz belli şeyler, Şehir Hastanesi, Yoncalı'daki ayrı hastane aktif bir şekilde devam ediyor. Stadımızla ilgili; o stadın o şekilde kalması gönlümüze yatmadı. En azından eski sistemi, tamamını dolaşan bir tribün sisteminin oluşması konusunda vekillerimizle tekrar bir değerlendirme yaptık ve şu an itibariyle stadın son durum ortaya çıktı. Eski stadın olduğu gibi, tam tribünler dönecek, 7 bin 600 civarında oturan bir koltuk, ama ayakta da alındığı zaman 10 bine yaklaşan bir kapasiteye ulaşmış oldu ki, eski stadımız 5 bin 900 kapasitesindeydi. Bu anlamda şükürler olsun, merkezde bir yerde en azından bizim profesyonel Lig maçlarını oynayabileceğimiz bir stadyumumuz da oluşmuş olacak. Zaten şu haliyle maçlara müsait. Ama sonrasında da stadın devamı maçlar oynanırken devam edecek, önümüzdeki sezon açılacak mı açılmayacak mı bilmiyoruz, hepimiz bu pandemi sürecinde biraz tedirginiz ama inşallah açılsa da açılmasa da o inşaat orada devam ediyor olacak. 2. OSB ile ilgili bir toplantı yaptık. Yatırımcılarımızın dertlerini dinledik. Notlar aldık. Bunlarla ilgili anında müdahil olduğumuz konular oldu. Ama herkesin merak ettiği bir Hamburger Turkey mevzusu vardı. Bizim nedense insanlarımız bardağın boş tarafından gidiyor. 'Gidiyor, kaçtı, zaten olmuyor, engellediler" gibi bir imaj olunmuştu. İnanın çok yakından takip ediyorum. Bizzat arıyorum, ulaşıyorum, hatta belki beraber bir yurt dışı seyahati yapmamız da mümkün olabilir çünkü burada biz ikinci kez onlardan bir yatırım bekliyoruz. İnşallah buradaki yatırım sonuçlandıktan sonra Zafer OSB ile ilgili de bir çalışma yapmaları konusunda kendileriyle konuştuk ve bu sözü alık diyebiliriz. Yatırıma geçer geçmez bilmiyorum ama ciddi değerlendirecekler. Bu anlamda onlardan şöyle bir şey duyduk, kendileri de ilettiler; bayram sonrası hemen tekrar hafriyat çalışmalarına başlıyorlar, yaklaşık 750 bin metreküp daha toprak almaları ve patlatma yapmaları gerekiyor. Bu anlamda önlerinde hiçbir engel yok, hemen başlayacaklar. 2. OSB'mizin belli sorunları vardı onlarla ilgili de iletilmesi gerekenler iletildi ama anında müdahil olunması gerekenlerde anında müdahil olundu. Çalışmalarımızı 1. OSB, Zafer OSB ve ilçelerdeki OSB'lerde de yapmayı düşünüyoruz. Her dakika bir manşet konusu olsun diye bir niyetimiz yok. Biz işlerimize devam edelim. Zaten ortaya çıkan verimleri siz görüyorsunuz ve bunları bizlerle konuşuyorsunuz. Bu anlamda biz açığız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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