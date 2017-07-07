Bakan Çelik: "Sokak sütü artık güvenilir şartlarda satılıyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:

"Amacımız vatandaşımıza en güvenilir çiğ sütü ulaştırmaktır"

"Sütmatik diye bir cihaz var. Süt hangi saatte, hangi işletmeden geldi ve kaç saat burada durabilecek bunu sütmatik üzerinden görebileceksiniz"



ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Belso'da çiğ süt satımı ile ilgili olarak, "Burada sokak sütü güvenilir şartlarda satılıyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Süt Satış Noktası" tanıtım programına katıldı. Bakanlık ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak halkın sağlıklı süt içmesi için çiğ süt satımına başladı. Üreticiden 2 liraya alıp 2,50 liraya vatandaşa satılacak olan çiğ süt bekleme süresi 24 saati geçmeyecek. Sütmatikler üzerinde çiğ süt hangi hayvan sütü ise yazılacak, üreticinin adı soyadı ticari unvanı, üreticinin adresi, üreticinin hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi, ne zaman sağıldı, kaçta sağıldı, son tüketim tarihi ve kullanmadan önce kaynatın ikazı olan 0-4 dereceyi geçmeyecek muhafaza şartı yer alacak.

Çiğ sütün tüketiciye sağlıklı yollarla ulaşmasını sağladıklarını kaydeden Bakan Çelik, "Yapılan düzenleme sonucunda Ayşe teyzenin sütüne dokunuluyor diye kıyamet koparıldı. Sokak sütüne, köyden gelen süte engel konuyor gibi anlamsız değerlendirmeler yapıldı. Amacımız vatandaşımıza en güvenilir çiğ sütü ulaştırmaktır. Süt önemli bir besin kaynağıdır. Yarım litrelik sütte yüzde 70 kalsiyum ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fosforun yüzde 60'ı iyotun yüzde 25'ini B2, ve B12 vitaminlerinin yüzde 77'sini karşılıyoruz. Gıda güvenliğini sağlama zorunluluğumuz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türkiye'deki bütün büyükşehir belediyelerinin bulunduğu birimlerden çiğ sütü vatandaşa ulaştırma konusunda kolları sıvamasını istiyoruz. Sütmatik diye bir cihaz var. Süt hangi saatte, hangi işletmeden geldi ve kaç saat burada durabilecek bunu sütmatik üzerinden görebileceksiniz. Süt 24 saati kesinlikle geçmeyecek. 19 milyon ton süt üretimi var. Buradaki süt hastalıklardan arındırılmış çiftliklerde üretilen sütler buradan satılacak. Vatandaşımızın sağlıklı süte kavuşması açısından önemli bir adımdır. Bakteri oranı 1 mililitrede 100 binin altında olmak durumundadır. 1 mililitrede somatik hücre 400 binin altında olmak durumdadır. Ne kadar çok süt tüketilirse hem sağlık açısından hem de hayvancılık açısından yararlıdır. Burada sokak sütü güvenilir şartlarda satılıyor" diye konuştu.

Vatandaşın taze sütü Belso'dan bulacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Halkımıza sağlıklı sütü direk ulaştırılması için Ankara'nın değişik noktalarından büyükşehir belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Belso'nun iş birliği ile süt dağıtımına başlıyoruz. Buradan alacağınız süt 24 saat boyunca hazırdır. Vatandaş taze sütü burada bulacak. Türkiye'nin en pahalı sütünü alıp ucuza satıyoruz. 2 liradan alıp 2,5 liraya süt satıyoruz. Üreticiden alınan süt 1,30 kuruş üreticiye yüzde 50'den daha fazla imkan temin etmiş oluyoruz. Ankara'da 13 noktamız vardır" diye konuştu.

Süt satın alan vatandaşlardan Cansu Arslanbey, "Arkadaşlarım kullanıyordu çok memnun olduklarını söylediler tavsiyeler üzerine deneyeceğim. Fiyat dışarıya göre gayet güzel onun için buradayım" dedi. Şadiye Demirpençe ise"Fiyatı dışarıdan aldıklarımla hemen hemen aynı, çiğ süt alıyorum. Yoğurdu kendim yapıyorum. Günlük olması nedeni ile buradan alıyorum. Diğer yerlerden aldığım sütün günlük olduğunu bilmiyorum" ifadeleri kullandı.