Bakan Çelik: "AB müzakere etme yeteneğini korumalıdır"



LONDRA – Bakan Çelik: "AB müzakere etme yeteneğini korumalıdır"



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin başkenti Londra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, Almanya'nın müttefik olduğunu kaydederek, "Referandum sürecinde ülkemizde yönelen olumsuz tavırlar bizim bunlara vermemiz gereken tavırları öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, "Ağır bir darbe girişiminden sonra AB'den hiç destek görmediğimiz halde pek çok terör örgütü ile mücadele ilan ederken bile, ohal ilan ederken bile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlılığımızı ilan ettik. AB kurumlarıyla birlikte çalışmamız gerektiğini ifade etti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile yaptığımız görüşmelerde ilerlemeler kaydedildi. Son zamanlarsa Almanya'nın Avrupa Komisyonuna ya da AB Konseyine talimat verir gibi konuşması ırkçıların argümanlarını güçlendiren sonuçlar doğurabilir. Bu Avrupa birliği için iyi değildir. AB müzakere etme yeteneğini korumalıdır" dedi.