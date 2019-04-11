Bakan Çavuşoğlu: "Zorluklara Fırsatlar Eşlik Eder"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı Türkiye-Hollanda 7. Wittenburg Konferansı'nda Türkiye'nin karmaşık dünyadaki zorluklarla mücadelede şeffaflık, çeşitlilik, diyalog ve kapsayıcı politikalara olan ihtiyacı vurgulamaya devam edeceğini ifade ederek, "Çünkü zorluklara fırsatlar eşlik eder" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde düzenlenen Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'nın açışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasının başında Stef Blok'a ve Hollandalı yetkililere misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Konferansın gerçekleştiği müzenin köklerimizi hatırlattığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Hollanda ilişkilerinin 400 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Bölgedeki barış, refah ve istikrar için işbirliği yapılabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu konferansı, politik, ekonomik ve sosyal bağlarımızı çeşitli alanlarda geliştirmemizi sağlayan çok önemli bir platform olarak görüyorum" dedi. Türkiye ile Hollanda arasındaki karşılıklı yatırımlardan, güvenlik ve terör ile mücadele konusuna kadar pek çok alanda geniş kapsamlı işbirliğinin olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Karmaşık dünyada zorluklar kaçınılmazdır ve bu yüzden ortak etnik tehditler ve dışlanma biçimleri ile bağlantılı olarak, bunlara birlikte karşı durmayı umuyoruz" dedi. Türkiye'nin bu zorluklarla mücadelede şeffaflık, çeşitlilik, diyalog ve kapsayıcı politikalara olan ihtiyacı vurgulamaya devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü zorluklara fırsatlar eşlik eder. Türkiye ve Hollanda, küreselleşmenin milletlerimiz için oluşturduğu zorluklara ve fırsatlara uyum sağlama deneyimine ve kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

Konferansta konuşmasına Türkçe başlayan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, toplantının gerçekleştiği Denizcilik Müzesi'nin 1656 yılında Hollanda Büyükelçisi Osmanlı Devleti'ne tayin edildiğinde yapıldığını söyledi. Hollanda büyükelçilerinin kalplerini Türkiye'de bıraktığını, Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Blok, Çavuşoğlu'na Hollanda ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin bir çok temel üzerinde kurulu olduğunu ve bu yüzden güçlü olduğunu belirten Stef Blok, her iki ülkenin vatandaşlarının güvenliğini korumak için terörizmle mücadele ve ticari ortaklık konularında çalıştıklarını ifade etti. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA