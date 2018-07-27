Bakan Çavuşoğlu Zingapur'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Singapur'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere 31 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihlerinde Singapur'u ziyaret edecek. 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ASEAN üyelerinin yanı sıra ASEAN Diyalog Ortakları ve Sektörel Diyalog Ortakları ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları/bakan yardımcıları katılacak. 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz yıl Türkiye ile Birlik arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı ilişkisinin tesisinin ardından gerçekleştirilecek ilk ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı'na, ASEAN Genel Sekreteri Dato Lim Jock Hoi ve ASEAN 2018 Dönem Başkanı Singapur Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishnan ile birlikte katılacak. Çavuşoğlu'nun diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. - ANKARA