Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların başvurularının tamamlandığını söyledi.

17.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:48
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 3 bin 614 vatandaşımızı bu gece getireceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların başvurularının tamamlandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Dün akşam 17.00 itibarı ile 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığımız ile bir koordinasyon içerisinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. 34 sefer planladı Türk Hava Yolları" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bakanlık binasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın, koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, video konferans aracılığıyla dün Çin, İran, Irak ev İtalya'daki Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüştüğünü anımsatar, "Hem orada çalışan arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın durumunu sorduk. Özellikle İtalya'da öğrencilerimiz var. İtalya sokağa çıkmayı bile yasaklamıştı. Dolayısıyla öğrencilerimiz başta olmak üzere hepsine tek tek ulaşıyoruz, dertlerini dinliyoruz. Yine dün yurtdışındaki vatandaşlarımız ile ilgili neler yapabiliriz, tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ilaçları da gönderiyoruz. Her ülkede bunlar bulanamıyor" dedi.

'BU GECE YARISINA KADAR GETİRECEĞİZ'Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 15 Mart'ta toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu toplantı doğrultusunda, yine 15 Mart gecesi itibarıyla 9 ülkeye uçuşlar durduruldu. Bunlar Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda. Dün 16 Mart, yerel saatle 17.00'ye kadar dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkeye giden vatandaşlarımız ve o ülkelerde öğrenci olarak bulunan kardeşlerimizin misyonlarımıza başvuru yapmalarını istedik. Dün akşam itibarı ile bu başvurular tamamlandı. Döndükten sonra 14 günlük karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk. Dün akşam yerel saat 17.00 itibarı ile 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığımız ile bir koordinasyon içerisinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. 34 sefer planladı Türk Hava Yolları, fiyatları son derece makul tuttu. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaktan alınarak, İstanbul ve Kocaeli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilecekler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile İstanbul ve Kocaeli Valiliklerimiz bunları koordine edecek. Burada kaldıkları sürece vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak."'1500'E YAKIN VATANDAŞIMIZIN FAS'TA OLDUĞUNU BİLİYORUZ'Dün akşam itibarıyla İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsviçre, İrlanda ve Suudi Arabistan'a da uçuşların durdurulduğunu hatırlatarak, özellikle İngiltere'den dönmek isteyen öğrencilerin ve vatandaşların bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bunlar için ilave 3 uçak THY tarafından ayarlandı. Sayın Fuat Oktay'ın koordinesinde dün gece yine iletişimi sağladık ve bugün itibarı ile o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak. Diğer taraftan Fas, 19 Mart itibarı ile ülkesine gelecek tüm uçuşları durdurma kararı almıştı. Fakat dünkü bir notayla bunu erkene aldıklarını söylediler. 1500'e yakın vatandaşımızın Fas'ta olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız ve Fas yönetimi ile temas halindeyiz. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Yine koronanın etkili olduğu ülkelerdeki misyonlarımız dahil tüm arkadaşlarımız gece gündüz fedakarca çalışıyor. Çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Dün itibarıyla 9 binden fazla sadece korona ile ilgili çağrı almış arkadaşlar. Bugünlerde ağırlıklı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın çağrılarına cevap veriyoruz, onları yönlendiriyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımız nasıl Türkiye'deki vatandaşlarımızın alması gereken tedbirler konusunda duyurular, kamu spotları yayımlıyorsa, biz de bunları yurt dışındaki vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sonuç olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu tür desteği vermeye devam edeceğiz."'23 ÜLKEDEN TALEP ALDIK'

Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığına dikkati çekerek, "Birçok ülkede tıbbi malzeme ihtiyacı doğuyor. Şu ana kadar 23 ülkeden buna benzer talepler aldık. Bazı ülkelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Ama şu anda en kötü senaryoya göre Sağlık Bakanlığımız ile işbirliği yapıyoruz.  Türkiye'de en kötü senaryoya göre ihtiyaçlarımızı belirleyip, bu ihtiyacımızdan fazla ürün üretiliyorsa bu ülkelerin ihtiyaçlarını bir nebze de olmak üzere karşılamak, zor günlerinde onlara da destek olmak önemlidir diye düşünüyoruz. Ama tabi kendi ihtiyacımızı öncelikle karşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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