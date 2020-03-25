Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüsten öldü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık binasının bahçesinde basın toplantısı düzenledi. 2 Nisan'da yapılacak olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısını video konferansla gerçekleştireceklerini belirten Çavuşoğlu, bu toplantı öncesi yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söyledi.

'DÜN 8 ÜLKEDEN 2 BİN 721 ÖĞRENCİMİZİ GETİRDİK'Daha sonra koronavirüs salgınına değinen Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce söylediğimiz ülkelerin yanı sıra Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmek isteyen öğrencilerimiz de şu anda ülkemize getirildi ve öğrencilerimiz Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlarda karantinaya alındı. Diğer taraftan Fas Dışişleri Bakanı ile görüşerek Fas'tan da 224 vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik" dedi.'32 VATANDAŞIMIZ KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLDÜ'Uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye'de kalan farklı ülke vatandaşlarının da ülkelerine dönmeleri için çalışma başlatıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden. Bazı vatandaşlarımızın aileleri, cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi ve biz o ailelere gereken yardımı yapıyoruz. Normal uçuşlar yok ama kargo uçuşları var. Gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz" diye konuştu.Bu yoğun gündem nedeniyle dış politika çalışmalarının azaldığını ama hala devam ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ağırlıklı olarak koronavirüse nedeniyle neler yapabileceği ve farklı ülkelerde kalan vatandaşların durumu ile vizesi geçen vatandaşlara karşı ceza uygulanmaması konusunda görüştüklerini söyledi.'KORONAVİRÜSLE İLGİLİ 30 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI ALDIK'Daha sonra konsolosluk çağrı merkezinin salgın nedeniyle 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Bugüne kadar koronavirüsle ilgili 30 binden fazla çağrı aldık bu çağrılara tek tek cevap veriyoruz. Sadece çağrı merkezimize değil yurt dışındaki misyonlarımıza ve bizlere ulaşan tüm çağrıları dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, hatta eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Bunların hepsine tek tek döndük. Burada önemli olan yurt dışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tabi ki 'Tüm vatandaşlarımızı ülkemize getiririz' dersek, bu gerçekçi bir açıklama olmaz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrımızdır, mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın."'69 ÜLKEDEN TIBBİ MALZEME TALEBİ GELDİ'Daha sonra basın mensuplarının sorularına cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin koronavirüsle mücadelede zorlandıklarının ve uluslararası bir mekanizma oluşturulursa Türkiye'nin bunun neresinde duracağının ve Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine şunları söyledi: "Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi. Hepsini karşılayabilir miyiz? Hayır hepsini karşılamamız mülkün değil. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik ve G-20 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmede, esasen uluslararası finans kurumlarıyla birlikte böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettim. Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Kendilerinin bizden maske talebi oldu. Hem normal maskeler hem de filtreli maskeler oldu. Dolayısıyla bunları karşılayabilir miyiz? Sadece Türkiye değil oluşturacağımız bu fon ve koordinasyonla hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı var ve bunlar hangi ülkeden sağlanabilir, bunları uluslararası sistem olarak özellikle G-20 ülkeleri olarak bunları koordine etmemiz gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu konularda hassasız. Türkiye insanı konularda dünyada birinci sıralarda olan bir ülke. Dünyanın en zengini değil ama en cömert milletiyiz. Ancak bu Türkiye'nin tek başına üstesinden geleceği bir durum değil."'RENCİDE ETMEDEN EVLERİNE GÖNDERMELİYİZ'Bakan Çavuşoğlu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de şöyle dedi: "Devletimiz bir karar alırken vatandaşlarımıza ceza olsun diye almıyor. Bilim Kurulumuzun, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda kararlar alınıyor. Amacımız nedir? Vatandaşlarımızın can sağlığını korumak. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın koronavirüs nedeniyle öldüğünü dikkate alırsak, 65 yaş üst vatandaşlarımızın sokağa çıkamaması gerekiyor. Onların ihtiyacını karşılamak üzere devletimiz gerekli desteği veriyor. Bu duyuruları hep birlikte vatandaşlarımıza iletmemiz lazım. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edici video çekimleri ve paylaşımlar oldu. Bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Onları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz. Hasta ise gerekli tedbirleri almalıyız. Her türlü desteği verelim ama onlar da lütfen bu çağrıya uysun. Sadece onlar değil, dışarıda herhangi bir işi olmayan vatandaşlarımızın da sokağa çıkmaması gerekiyor."

Kaynak: DHA