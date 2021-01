Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün itibarı ile ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede KKTC ile ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının beklentilerinin karşılanması için kurulan hükümet ile yakın işbirliği içinde çalışacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçteyiz. 52 yıl federasyon için müzakereler yapıldı. Her seferinde Rum kesiminin siyasi eşitliği benimsememesi, hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istememesi nedeniyle müzakerelerden sonuç çıkmadı. Tüm müzakerelerin içinde olduk, müzakereler yapıldı ve heba edildi. Federasyon için müzakereler tüketildi. Şimdi neyi müzakere etmemiz lazım? Öncelikle her kesimin kendi görüşlerini açıkça ortaya koyması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yaklaşık 1,5 yıl önce BM Genel Sekreteri'ne 5 artı BM, gayriresmi toplantı teklifinde bulunduk. Neyi müzakere edeceğimizi önce görüşmemiz gerekiyor, 'müzakere zemini varsa müzakere çerçeve belgesinin bu doğrultuda düzenlenmesi gerekiyor' dedik. Toplantının gerçekleşmesi için süreç devam ediyor. BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute, geçtiğimiz günlerde bizi de ziyaret etti, bugün Adayı ziyaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin bu konudaki tutumu son derece nettir" dedi.

'İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM OLMASI GEREKİYOR'Çavuşoğlu, bugüne kadar siyasi eşitliğin olmadığını belirterek, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor. Yani iki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunun her kesime anlatılması için çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu toplantılara KKTC ile katılacağız. İki devletli çözümün neden olması gerektiğini tüm tezleri ile anlatacağız. 5 artı BM toplantısının, kaldığımız noktadan müzakerelere devam anlamına gelmemesi gerektiğini bir kere daha vurgulamak isterim. Yeni bir müzakere zemini var mı yok mu ve artık federasyon için müzakere yapmayacağımıza göre, neyi müzakere yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Türkiye ve KKTC olarak biz iki devletli çözümün müzakeresinin yapılması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu. 'KKTC KATILMAYACAKSA RUM KESİMİNİN KATILMASINA İZİN VERMEYİZ'Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Doğu Akdeniz konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Doğu Akdeniz, konusunda bir konferans teklifinde bulunmuştuk. Dışişleri Bakanlığı olarak Sayın AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve komisyona, konferans konusundaki önerilerimizi yazılı bir şekilde ilettik. Kıbrıs'ın katılımı konusunda 'ya iki taraf da bu konferansa katılsın, KKTC katılmayacaksa Rum kesiminin katılmasına izin vermeyiz' dedik. Sonuçta bu konferansta hakça paylaşım konuşulacaksa iki tarafın da bu toplantıya katılması en sağlıklı yöntemdir. Doğu Akdeniz'de de KKTC ve Türkiye'nin hakkını korumaya devam edeceğiz, bu toplantıda da bunu ortaya koyacağız. Önümüzdeki süreçte özellikle Kıbrıs müzakereleri konusunda ortak tutumlarımızın daha da netleştirilmesi ve ortaya çıkacak senaryolara göre birlikte iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Kıbrıs müzakereleri konusunda heyetlerimiz ile birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" ifadesini kullandı. 'YUNANİSTAN'I İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE DAVET EDİYORUZ'Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, bugüne kadar 60 görüşme yapıldığını ve 5 bin sayfadan fazla doküman ortaya çıktığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"2016'da Aleksis Çipras hükümeti iktidara gelince bu görüşmeleri devam ettirmek istemediler. O onların takdiridir. Son bir yılda istikşafi görüşmelerinin tekrar başlaması tekrar gündeme geldi. Biz her zaman ön koşulsuz istikşafi görüşmeleri tekrar başlatmaya hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonraki süreçte de açık şekilde teklifte bulunduk, hatta karantina döneminde temaslı olduğu için Nikos Dendias ile telefon görüşmemizde, istikşafi görüşmeleri için hazır olduğumuzu söylediğimizde, Oruç Reis gemisinin o günkü faaliyet alanında olduğu sürece istikşafi görüşmelere başlayamayacaklarını söylemişlerdi. Şimdi gemi oradaki faaliyetlerini tamamladı, başka bir yerde faaliyetlerine başlıyor. Yunanistan'ın elinde şu an bir mazeret de yok. İstikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek ki, Yunanistan ile itilaflı olduğumuz tüm konular bu kapsamda görüşülüyordu. Bundan sonra da bunu görüşeceğiz. Bu süreçte AB ülkeleri de, Yunanistan'a istikşafi görüşmelere bir an önce başlamaları konusunda uyarı yaptılar. Yunanistan, 11 Ocak'tan sonra müzakerelere başlayabileceğini söylemişti. Bugün 11 Ocak ve Türkiye olarak açık davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibarı ile Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürütecek heyetlerimiz, Yunanistan'daki muhatapları ile belirleyecektir. Tüm meseleleri kendine güvenen ülke olarak görüşmeye hazırız. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ