Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştü. Görüşmede, bundan sonraki görüşmelerin ne şekilde yapılacağı değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı