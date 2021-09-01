Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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