Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile görüştü.