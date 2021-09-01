Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da

- Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.