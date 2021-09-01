Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da
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Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü

Çavuşoğlu, Yeni Pazar'da

YENİ PAZAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi. Temaslarına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar'dayız. İlk olarak Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da
Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştüÇavuşoğlu, Yeni Pazar'da - Haberler
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